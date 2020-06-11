В Екатеринбурге нетрезвый водитель пытался отбиться от полицейских удавом

Екатеринбург, 11 июня. В микрорайоне Уралмаш города Екатеринбурга полицейские задержали пьяного водителя, который достал из салона автомобиля змею и попытался отбиться ей от представителей органов правопорядка.

Как сообщает URA.RU, около двух часов ночи сотрудники ДПС заметили подозрительный автомобиль. Водитель отказался остановить транспортное средство сразу и после непродолжительной погони был задержан около дома на Кировоградской, 61.

«Полицейские остановили пьяного, но он давай пугать их удавом, и пытался уехать. Инспекторы его сумели догнать и заблокировать», — рассказал очевидец инцидента.

Чтобы справиться со змеей, полицейским пришлось прибегнуть к помощи зоозащитников. Они смогли усмирить змею и определить, что удав принадлежит к породе радужного колумбийского. А его нетрезвый хозяин перед этим сообщил полиции, что кличка рептилии – Кокаин.

«За рулем находился водитель с признаками опьянения. Нарушитель — ранее судимый местный житель 1963 года рождения был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщила Ирина Каргаполова, начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Ранее в Екатеринбурге полицией на дорогах города была задержана группа полуобнаженных девушек, катавшихся на «Жигулях» с бассейном. Молодежь на автомобилях включила музыку и мешала спать жителям соседних домов. Возмущенные горожане позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители остановили вечеринку. При этом отмечается, что молодые люди были задержаны за громкую вечеринку на транспортном средстве, а не за сам факт поездки с бассейном.