Режим самоизоляции продлен в Свердловской области до 8 июня

Москва, 1 июня. Введенный из-за пандемии коронавируса в Свердловской области режим ограничений продлили до 8 июня, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

По словам губернатора Свердловской области, в понедельник он провел несколько совещаний, также у него состоялся телефонный разговор с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Вы сами видите по статистике: каждый день — больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений», — написал Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что ежедневно следит за статистикой заболевания в Свердловской области, и если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев коронавируса, то возможно послабление режима ограничений. Куйвашев напомнил, что первые в очереди на открытие — магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, указал «ФедералПресс».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на территории Свердловской области зарегистрировано более 5,7 тысячи случаев COVID-19. Всего за время пандемии уральские врачи вылечили 2337 пациентов, от инфекции скончались 29 человек.