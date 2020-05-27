Екатеринбург, 26 мая. Глава уральского представительства Министерства иностранных дел РФ Александр Харлов рассказал, что коронавирус в легкой форме можно побороть доступными препаратами. Он также озвучил список медикаментов, которые были выписаны ему врачом 24-й больницы Екатеринбурга после того, как анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.

«Как только мы прибыли в палату, нам померили температуру и поставили капельницы. Мне прописали противовирусный препарат, капли в нос [против гриппа] и выдали таблетки, про которые скажу только, что их, в числе прочего, применяют для лечения малярии», — приводит слова Александра Харлова Ura.ru.

Дипломат рассказал, что перед госпитализацией испытывал недомогание на протяжении трех дней. У него была высокая температура и потеря обоняния. По его словам, сразу после положительного теста на коронавирус, его доставили в больницу, где провели компьютерную томографию, а затем – поместили на этаж, специально переоборудованный под коронавирусных пациентов. Харлов отметил, что палате с ним лежал недавно переведенный из реанимации пациент, подключенный там к аппарату ИВЛ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,6 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 347 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.