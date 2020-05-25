Сильнейший ураган обрушился на Екатеринбург

Екатеринбург, 25 мая. Коммунальные службы ликвидируют последствия сильного урагана в Екатеринбурге, где пострадал один человек.

Ветер усилился до 28 метров в секунду в столице Свердловской области вечером 25 мая. По данным регионального МЧС, штормовое предупреждение действует до вторника.

В области пройдут сильные грозы и дожди. Городские службы находятся в полной готовности, они уже восстанавливают контактные линии трамваев, убирают упавшие деревья. Как пишет Ura.ru, ураган продлится до утра.

Сообщается, что в одном из районов города упал строительный кран. С некоторых домов сдуло крышу, пострадало несколько автомобилей.

Спасатели просят горожан переждать непогоду в помещениях. На улицу лучше не выходить. Власти Екатеринбурга оценивают причиненный стихией ущерб.