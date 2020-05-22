Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области до 1 июня

Екатеринбург, 22 мая. Власти Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу до 1 июня, об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на странице в Instagram.

Решение о продлении карантинных мер было связано с тем, что в Екатеринбурге зафиксировали рост заболеваемости. В областном центре коронавирус подтвердился у 150 работников склада «Красное и белое».

Куйвашев поручил властям Железнодорожного района Екатеринбурга, где произошла вспышка, лично контролировать ситуацию. По мнению губернатора, нужно минимизировать риски распространения вируса, поскольку в этом районе много общежитий.

Жители Свердловской области не должны игнорировать масочный режим. Нарушителям будут выписывать штрафы.

Во всех регионах страны работают волонтеры, помогающие одиноким пенсионерам и семьям с детьми. Им доставляют продукты и лекарства. По распоряжению президента Владимира Путина будет выделен один миллиард рублей на закупку масок и перчаток для добровольцев. Средства защиты будут раздавать бесплатно