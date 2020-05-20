«Красное и Белое» могут лишить лицензии в Свердловской области

Екатеринбург, 20 мая. Сеть магазинов «Красное и Белое» в Свердловской области могут лишить лицензии из-за нарушений требований по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что если руководство торговой сети не прислушается к правительству, то регион «переживет без этой сети». Ранее сообщалось о появлении очага инфекции на складе компании. Коронавирус был выявлен более чем у 136 человек. Роспотребнадзор инициировал проверку, в результате которой были установлены многочисленные нарушения коронавирусных требований.

«Проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работает более 800 человек, было всего два термометра, то есть организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно», — сообщил губернатор.

Также было установлено, что часть сотрудников компании не была оформлена официально, поэтому их было невозможно отыскать после объявления о вспышке вируса. Руководитель региона отметил, что в некоторых магазинах компании происходит столпотворение и полное пренебрежение правилами социальной дистанции и масочного режима, передает «ФедералПресс».

Куйвашев заявил, что нарушение мер безопасности на одном предприятии не должно ставить под угрозу здоровье и жизни горожан. Подчеркивается, что на устранение всех нарушений Роспотребнадзор дал компании два дня.