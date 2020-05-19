Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Екатеринбург, 19 мая. Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

Открытие сделали участники клуба экспедиций «Дикий Север». Руководитель организации Евгений Свитов рассказал, что необычная гора была обнаружена во время подготовки членов экспедиции к вертолетной заброске. Он отметил, что гора находится в Народо-Итьинском кряже в Ханты-Мансийском автономном округе, ее можно обнаружить на снимках со спутника.

«Гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса. Только ее размеры в два раза больше. Высота пирамиды — 774 метра, длина каждой ее грани — практически километр», — рассказал Свитов.

Он подчеркнул, что добраться до нее можно, пройдя 400 километров пешком вдоль хребта или на вертолете. Летом экспедиция Русского географического общества отправится в указанный квадрат для изучения находки.

Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид и единственное из Семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в четыре с половиной тысячи лет.