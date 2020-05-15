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Роспотребнадзор в Свердловской области призвал не смягчать режим самоизоляции

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Роспотребнадзор в Свердловской области призвал не смягчать режим самоизоляции

Екатеринбург, 15 мая. Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения «режима самоизоляции». Свое предложение он направил главе региона Евгению Куйвашеву.

Как считает специалист, необходимо вновь запретить прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Кроме того, он призвал ограничить работу ярмарок и рынков в ряде муниципалитетов, где на данный момент это разрешено.

Как пишет издание «Екатеринбург онлайн», руководитель также предлагает сделать обязательными рекомендации санитарных врачей по ряду предприятий, включая ателье и прачечные. Козловских добавил, что условия для ослабления ограничений, введенных из-за опасной инфекции, в регионе еще не сформированы.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено более 4,2 миллиона случаев коронавируса, более 294 тысяч человек скончалось. 

Ранее были обнародованы результаты лечения коронавируса плазмой в России. Эффект от лечения был отмечен лишь у восьми из 20 пациентов. Клинический эффект был отмечен у восьми из девяти пациентов в тяжелом состоянии, при этом эффекта не было у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии, подчеркнули в агентстве.

Роспотребнадзор в Свердловской области призвал не смягчать режим самоизоляции

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Источник: «Екатеринбург онлайн»
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