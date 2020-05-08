Ограничительные меры продлят до 18 мая в Свердловской области

Екатеринбург, 8 мая. Ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции продлят до 18 мая в Свердловской области. Об этом заявил руководитель региона Евгений Куйвашев.

«Я принял решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю — до 18 мая. Указ подпишу в понедельник», — заявил губернатор.

По его словам, власти продолжат следить за динамикой распространения инфекции и спустя неделю повторно рассмотрят вопрос о продлении или о смягчении ограничительных мер в регионе, передает URA.RU.

Режим самоизоляции для граждан всех возрастов продолжает действовать без изменений. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно сходить в аптеку, магазин или выгулять домашнего питомца.

На сегодняшний день в Свердловской области официально выявлены 1584 случая коронавирусной инфекции, три человека скончались.

Всего за сутки в РФ выявили 10699 новых случаев коронавируса. Отмечается, что 48,9% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни. За сутки поправились 2805 пациентов, 98 скончались.