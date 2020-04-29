Первый в РФ онлайн-выпускной проведут в Уральском федеральном университете

Екатеринбург, 29 апреля. Участниками первого в России онлайн-выпускного станут воспитанники Уральского федерального университета. Об этом сообщили представители вуза.

Ректор вуза Виктор Кокшаров заявил, что беспрецедентные меры были приняты для того, чтобы обезопасить студентов.

«Мы первыми в стране объявляем о проведении масштабного выпускного в онлайн-формате и призываем другие университеты присоединиться к инициативе. При этом все присущие празднику традиции будут не просто сохранены, но и приумножены», — заявил Кокшаров.

Выпускники смогут присоединиться к торжеству из дома. Каждому из них будет выдан праздничный набор с мантией, академической шапочкой и специальными памятными подарками от университета. Планируется, что в день выпускного к онлайн-трансляции и интерактиву в социальных сетях подключатся шесть тысяч вчерашних студентов.

«Концертная программа станет насыщеннее, большое внимание мы уделим интерактивному взаимодействию участников праздника», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что выпускники станут свидетелями многочасового телемарафона, который позволит им общаться друг с другом в прямом эфире на всю страну.

Открывать вечер будут живым исполнением студенческого гимна Gaudeamus, в котором примут участие десятки вокалистов со всей России. Прямая трансляция будет открыта для всех желающих.