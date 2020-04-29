Пьяный екатеринбуржец закидал камнями автомобиль реанимации

Екатеринбург, 29 апреля. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения екатеринбуржец выбил стекло в кабине автомобиля реанимации камнем. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Амундсена. В пьяной драке пострадал местный житель. Его родственники вызвали скорую помощь. Но одному из участников драки не понравилось вмешательство медиков, и он начал словесную перепалку с водителем.

Мужчина оттолкнул дебошира и сел за руль. Однако тот взял с земли камень и кинул в карету скорой помощи, разбив боковое стекло со стороны водителя.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области отметили, что в инциденте никто не пострадал, а бросившего камень мужчину уже задержали.