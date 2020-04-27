Масочный режим введут в Свердловской области с 1 мая

Екатеринбург, 27 апреля. Власти Свердловской области вводят обязательный масочный режим, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

В транспорте и в магазинах жители Свердловской области должны носить маски, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом Куйвашев заявил во время совещания с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. Масочный режим вводят с 1 мая.

«В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — сказал губернатор.

Протоколы о нарушении масочного режима будут выписывать правоохранители. Затем протоколы направят в суд для рассмотрения по существу.

На улицах региона организуют раздачу одноразовых масок. Как пишет издание Ura.ru, Цуканов поручил проработать все критерии введения масочного режима.

По данным на 27 апреля, в Свердловской области зафиксированы 395 случаев заражения коронавирусом, 87 человек полносью выздоровели, повторные тесты подтвердили отсутствие коронавируса. В регионе скончался один пациент с коронавирусом.

Врачи напоминают, что люди пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями находятся в группе риска по коронавирусу.