Пропускной режим введут в Свердловской области на майские праздники

Екатеринбург, 23 апреля. Режим пропусков введут в Свердловской области с 1 по 10 мая, технологии прорабатываются, заявил замглавы региона Павел Креков.

По данным на 23 апреля, в регионе выявили 271 случай заражения коронавирусом, в том числе 28 за последние сутки. Власти Свердловской области считают, что на майских праздниках жители должны оставаться в самоизоляции.

«Нужно максимально изолироваться, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад. Сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно», — пояснил Креков.

Сейчас власти прорабатывают эффективные меры. Речь идет об электронных пропусках или на бумажных носителях.

Напомним, что пропускной режим впервые был введен в Москве и Московской области с 15 апреля. Данная мера была необходима, чтоб снизить темпы распространения вируса. Власти уверены, что это решение принесет свои плоды.

Ранее власти Петербурга назвали условие, при котором возможно введение пропускного режима. Это зависит от того, насколько горожане будут соблюдать самоизоляцию. Смольный призвал петербуржцев оставаться дома.