В восьми больницах Свердловской области нашли коронавирус

Екатеринбург, 22 апреля. Пациенты и медики из восьми больниц в Свердловской области заразились коронавирусом. Об этом заявил руководитель региона Евгений Куйвашев.

На данный момент на территории региона официально зарегистрированы 243 случая заражения коронавирусом, из них 10 были выявлены за минувшие сутки. Ранее руководитель регионального подразделения Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщил, что наличие инфекции подтвердилось у 78 пациентов и врачей больницы №1 Екатеринбурга. По его словам, причиной случившегося стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований медперсоналом.

По словам губернатора, один из последних потенциально опасных случаев произошел в Уральском институте кардиологии. Туда из городской больницы №1 были направлены три пациента, нуждающихся в неотложной помощи. После их перевода в больнице №1 была зафиксирована вспышка коронавируса.

«Никаких признаков респираторных заболеваний у них не было. Но вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из городской больницы появились признаки ОРВИ», — рассказал Куйвашев.

Также он добавил, что подтвержденные случаи заражения есть в екатеринбургских больницах №1, №40, №20, №14 и в «Новой больнице», красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. В медицинских учреждениях введен режим карантина.