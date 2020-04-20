Куйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области

Екатеринбург, 20 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился ограничить время продажи алкоголя в регионе до 19.00, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Торговать спиртным в Свердловской области можно с 10.00 до 19.00. За исполнением поручения установят тщательный контроль.

Ранее продажи алкоголем осуществлялись до 23.00. По последним данным, в регионе зафиксировано 149 случаев заболевания коронавирусом, за сутки заразились восемь человек.

Первый тест на коронавирус оказался положительным у 78 врачей и пациентов ЦРБ №1 в Екатеринбурге. В Свердловской области действует режим повышенной готовности.

Жители региона должны находиться на самоизоляции, можно выходить из дома только за продуктами и лекарства, выгуливать собаку. В регионе закрыты розничные торговые точки и ТЦ, запрещены массовые мероприятия.

Всех россиян, которые прибывают из столичного региона, Петербурга и Ленобласти отправляют на 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что екатеринбурженка пожаловалась на устроивших вечеринку соседей. По ее словам, люди веселились до утра, кричали с балкона и мешали отдыхать остальным.