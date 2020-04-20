Екатеринбуржцы в самоизоляции превратили квартиру в ночной клуб

Екатеринбург, 20 апреля. В одной из квартир многоэтажного дома в Екатеринбурге закатили вечеринку. Всю ночь слышалась громкая музыка и голоса людей, сообщили соседи.

Инцидент произошел на Московской улице. Соседка Дарья заявила, что отдыхали несколько десятков человек. В доме играла профессиональная аудиосистема, было слышно на улице.

«Такое ощущение, что у меня в доме открыли клуб. Раздавались крики с балкона «У нас тут вечеринка!», — поделилась Дарья, ее слова передает телеканал «360».

Девушка добавила, что всю ночь не спала. Вечеринка продолжалась до самого утра. Все участники праздника выходили на балкон, где курили и громком разговаривали.

Другие соседи подтвердили, что это не первый случай. Им пришлось обратиться в полицию. Правоохранители начали проверку по факту нарушения самоизоляции.

Выяснилось, что каждый участник вечеринки пришел на квартиру со своими стаканом и алкогольными напитками. Люди общались без медицинских масок.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на полицейского. Мужчина с подтвержденным коронавирусом не хотел ехать в больницу.