Пациент в Екатеринбурге ранил ножом полицейского, требовавшего ехать в больницу

Екатеринбург, 20 апреля. Житель Екатеринбурга нанес ножевое ранение полицейскому, который потребовал, чтобы тот поехал в больницу, сообщили в СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел 19 апреля, у 57-летнего мужчины подтвердился коронавирус. Медики приехали за больным вместе с правоохранителями.

На законные требования врачей ГКБ №40 гражданин отреагировал агрессивно. Он выхватил нож и набросился на полицейского. Участковый отразил нападение, но был ранен. Ему пришлось вызвать подкрепление, пишет KP.Ru.

Мужчину, которые находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали и принудительно госпитализировали. Полиция проводит проверку. На дебошира завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы. Следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Свердловской области зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусом, переболели 52 человека, скончался один.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка обратилась в полицию, заявив на собственного сына. Заболевший коронавирусом мужчина должен был сидеть дома, но вышел на улицу.