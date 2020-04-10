Куйвашев разрешил работать парикмахерским в Свердловской области

Екатеринбург, 10 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил промышленным предприятиям и парикмахерским работать во время режима повышенной готовности. Копию соответствующего указа глава региона разместил на своей странице в Instagram.

Куйвашев также разрешил открыть детские дошкольные учреждения и возобновить торговлю непродовольственными товарами во всех городах региона, кроме Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Красноуральска, Верхней Салды, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила, передает URA.RU.

Отмечается, что в открывшимся салонам красоты запрещено предоставлять любые услуги, кроме стрижки.