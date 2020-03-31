Полпред президента по УФО лично проверил цены на продукты в Екатеринбурге

Екатеринбург, 31 марта. Полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова заметили в продуктовом магазине в центре Екатеринбурга.

На выходных Цуканов лично проверил наличие продуктов питания в магазине «Гипербола». Чиновник ходил по магазину без охраны, изучая цены и общаясь с продавцами.

Представитель магазина заявил, что полпред посещал «Гиперболу» с частным визитом. В аппарате полпреда подтвердили эту информацию.

Позднее Цуканов рассказал, что сам ходит за продуктами. Он констатировал, что в магазине некоторые группы товаров подорожали.

«К сожалению, увидел, что цены выросли не только на гречку — подорожали некоторые крупы, макароны», — сказал полпред, его слова приводит издание Ura.ru.

Цуканов напомнил о распоряжении президента России Владимира Путина не допустить сбоев в поставках продуктов и лекарств. При этом всех, кто будет повышать цены на товары или создавать дефицит, привлекут к ответственности.

Полпред подчеркнул, что на данный момент все продукты поступают в регион регулярно. На полках магазинов есть все группы товаров.

Ранее сообщалось, что наличие продуктов в магазинах города лично проверил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он побывал в супермаркете и в небольшом магазине во Фрунзенском районе. Все продукты в торговых точках представлены в большом количестве.