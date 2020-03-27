ФАН публикует видео с места пожара в Екатеринбурге, в котором погибли семь человек

Екатеринбург, 27 марта. Спасатели нашли тело седьмого погибшего в пожаре, который произошел в бараке в Екатеринбурге. Отмечается, что детей среди жертв пожара нет. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

«Обнаружен седьмой погибший», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в двухэтажном деревянном доме барачного типа. Пожарные успешно ликвидировали открытое горение. Отмечается, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных расчетов, из дома самостоятельно эвакуировались десять человек. Семеро жильцов погибли при пожаре.