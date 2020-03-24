Уральская лаборатория по выявлению коронавируса провела более 8200 исследований

Екатеринбург, 24 марта. «Центр гигиены и эпидемиологии» в Екатеринбурге за сутки получает по 700 проб на коронавирус со всех городов области. Лаборатория работает в круглосуточном режиме. Об этом заявила заместитель главного врача медучреждения Ирина Чистякова.

Чистякова сообщила, что ранее специалистам для проведения анализов на коронавирус поступало не более 500 образцов в сутки. Сегодня количество получаемых проб возросло до 700. Лаборатория уже провела более 8200 исследований, направленных на выявление у пациентов опасной китайской инфекции. Медики стараются работать так, чтобы результаты исследований были готовы в день поступления образца.

Биоматериалы приходят со всего региона. Для их хранения используются специальные герметические сумки. Доставка образцов в лабораторию происходит через отдельный коридор, оснащенный окнами с двойным стеклом, передает URA.RU.

Чистякова подчеркнула, что результаты исследований, проводимых в лаборатории, всегда точны. По ее словам, отрицательный результат анализа исключает наличие коронавируса у пациента практически на 100%. Несмотря на это в новосибирском центре «Вектор», который имеет статус референс-лаборатории, диагностика дает самые точные результаты, признается Чистякова.

Она добавила, что «Центр гигиены и эпидемиологии» технологически готов к тому, чтобы тоже получить статус референс-лаборатории.

Напомним, что сегодня в Свердловской области официально зафиксированы девять случаев заражения опасной китайской инфекцией.