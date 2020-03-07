В Екатеринбурге решили не помещать на карантин иностранных спортсменов

Екатеринбург, 7 марта. Власти Свердловской области не будут помещать на карантин спортсменов, приезжающих в Екатеринбург. Об этом сказал министр спорта региона Леонид Рапопорт.

Министр пояснил, что за состоянием здоровья прибывших будут внимательно следить.

«Все под контролем. Спортсмены уже приезжают, речи о карантине не идет», — сказал Рапопорт, его слова передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что с 16 марта по 3 апреля в Екатеринбурге проведут мировое первенство по шахматам. Предполагалось, что из-за ситуации с коронавирусом участникам чемпионата из Китая понадобится специальное разрешение.

Также в столице Свердловской области планирется провести турнир по дзюдо «Большой шлем». В нем примут участие спортсмены из 90 стран мира.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря. В ВОЗ эта информация поступила 31 декабря. Очагом вируса стал китайский город Ухань.

За последние сутки от вируса типа COVID-19 в разных странах мира скончались почти 100 человек. Вирус также повлиял на экономические связи между странами. Товарооборот между США и КНР снизился на 20%.