Бродячая собака нашла череп пропавшего мужчины в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 марта. Бродячая собака с обглоданным человеческим черепом в зубах бегала по улицам Екатеринбурга. Пса с жуткой добычей в пасти заметил прохожий и вызвал полицию. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка быстро нашли и другие части тела. По предварительной версии, найденные останки принадлежат мужчине, пропавшему без вести 14 февраля этого года. Рядом с телом был найден паспорт, но точно установить личность погибшего можно будет только после судебно-медицинской экспертизы. Останки отправлены в городской морг.

Предполагается, что мужчина умер в результате ненасильственной смерти. Подробные обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначена проверка, по результатам которой будет принято решении о возбуждении уголовного дела.