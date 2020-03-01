Живодер выбросил своего питбуля из окна квартиры в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 марта. 40-летний живодер выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже жилого дома в Екатеринбурге. Пес погиб от полученных травм. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, мужчина и породистый пес проживали в одном из многоквартирных домов Екатеринбурга. Молодой человек уже на протяжении нескольких недель систематически употреблял алкоголь, в том числе во время происшествия. Вечером 28 февраля он взял своего пса и вышвырнул из окна квартиры. По его словам, питбультерьер пытался его укусить. Труп несчастного животного во дворе дома обнаружили местные жители.

Отмечается, что во время допроса в полиции мужчина вел себя неадекватно. В данный момент правоохранители выясняют подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве живодер привязал хромого пса к автомобилю и заставил бежать. Водителя-живодера остановили другие автомобилисты, попытавшись заблокировать его. Мужчина сначала отказывался отдавать животное, а затем сбежал с места происшествия, передает «Царьград».