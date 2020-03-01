Дети обнаружили труп беглого убийцы в заброшенном доме на Урале

Екатеринбург, 1 марта. Дети нашли труп мужчины, находящегося в федеральном розыске, в заброшенном доме поселка Режик в Свердловской области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Детвора обнаружила страшную находку вечером 28 февраля. Они играли около заброшенного дома в центре поселка. Дети почувствовали неприятный запах, а после наткнулись на полусгнившие останки незнакомца. Школьники сообщили о своей находке родителям.

Взрослые вызвали на место происшествия правоохранителей. Полицейские быстро установили, что полуразложившийся труп принадлежит мужчине, который был объявлен во всероссийский розыск осенью прошлого года. Его подозревали в совершении двойного убийства.

Тело отправили в морг для проведения экспертизы. В данный момент устанавливаются обстоятельства и подробные причины смерти преступника.