Многодетная семья сбежала из своей квартиры на Урале из-за высокой коммуналки

Екатеринбург, 26 февраля. Большие счета за коммунальные услуги вынудили семью из шести человек бросить собственную квартиру в Тавде и переехать к знакомым.

Мать семейства рассказала, что у них трое детей и вот-вот на свет появится четвертый малыш. В 2013 году семья купила на материнский капитал квартиру. Жилище хорошее, но в доме нет канализации, а есть выгребная яма. По словам женщины, счета за откачку нечистот оказались неподъемными.

«За откачку нам стали приходить счета по три-четыре тысячи в месяц, хотя соседям в разы меньше. Хотя мы дома не живем, нам продолжают начислять каждый месяц новые счета. Долг уже приближается к 200 тысячам», — рассказала женщина.

Семья съехала из квартиры в 2016 году. Долги продолжают расти, а управляющая компания отказывается выдавать справки, необходимые детям для посещения садика, кружков и других учреждений. Женщина считает, что компания не имеет права на такие санкции в их адрес, передает URA.RU.

«Что касается откачки жидких бытовых отходов то начисляется по количеству проживающих в квартире: общее количество откачанных кубических метров делится на число проживающих. Конечно, у них много, ведь большая семья, а у других мало — у соседей один-два человека», — объяснил директор УК «Водотеплосети» Валерий Зейналов.

По его словам, коммунальщики обращались в суд, но это ничего не дало, потому что взыскивать с семьи нечего.