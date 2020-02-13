Медики опровергли историю о выброшенном пациенте скорой в Каменске-Уральском

Екатеринбург, 13 февраля. Источник Федерального агентства новостей в региональном министерстве здравоохранения опроверг информацию о том, что мужчину с защемлением нервных окончаний выбросили из машины скорой перед приемным отделением больницы в Каменске-Уральском.

Мужчина рассказал, что врачи забрали его и отвезли сначала в одно медучреждение, затем в другое, а потом просто вышвырнули из машины и уехали. Он смог самостоятельно вызвать такси, водитель которого помог ему забраться в салон и отвез домой. Видео с ползающим мужчиной опубликовали в Сети, но на нем отсутствуют кадры, на которых пациента выбрасывают из автомобиля.

Достоверно известно лишь о том, что мужчина действительно вызывал такси. Водитель подтвердил, что забирал ползающего мужчину около больницы на улице Каменской 8а и отвозил его в Первомайский поселок к дому 27.

Об остальных подробностях известно лишь со слов мужчины, который мог эту историю выдумать.