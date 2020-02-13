Финал Кубка России по футболу проведут в Екатеринбурге

Екатеринбург, 13 февраля. Финал Кубка России по футболу 2020 года будет проходить в Екатеринбурге. Об этом сообщил член исполнительного комитета российского футбольного союза Лом-Али Ибрагимов.

Проведение финального матча запланировано на 13 мая и пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена», который принимал игры группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сообщается, что на четвертьфинальной стадии кубка сразятся «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург), а также «Химки» (Подмосковье) - «Торпедо» (Москва).

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Футбольный клуб «Локомотив» является действующим обладателем трофея. Кроме того, команда стала рекордсменом по количеству побед в турнире. Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.