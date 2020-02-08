Одноклассники сильно избили десятилетнюю девочку в Екатеринбурге

Екатеринбург, 8 февраля. Одноклассники избили десятилетнюю девочку в школе №60 в Екатеринбурге. Школьница получила ушибы головы, живота и колена.

Сотрудники СК РФ по Свердловской области проверяют инцидент с избиением ребенка. По информации местных СМИ, после драки девочка не могла посещать школу в течение двух недель.

Инцидент произошел в декабре 2019 года после уроков. Одноклассники подкараулили ребенка и напали на нее. Правоохранители опрашивают участников конфликта и руководство школы.

Ранее сообщалось, что две школьницы избили девочку-инвалида в Московской области. Они хотели отобрать у ребенка велосипед.