Жители Урала сняли на видео падение метеора

Екатеринбург, 1 февраля. Камера сняла момент падения метеора в Екатеринбурге. Свидетелями падения космического тела стали жители Ирбитского района Свердловской области. Видео опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как небесное тело на большой скорости пролетает над территорией населенного пункта. Движение болида сопровождалось яркой вспышкой, которая озарила ночное небо. Отмечается, что свидетелями красочного явления также стали жители Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.

Метеор пролетел над Екатеринбургом примерно в 03.13 по местному времени, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года астероид диаметром от 440 до 990 метров пролетит вблизи Земли. Астероид имеет маркировку 2002 PZ39. Ученые говорят, что он относится к группе потенциально опасных, так как траектория его движения пересекает орбиту Земли, передает издание «АиФ».