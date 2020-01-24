Хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Свердловской области

Екатеринбург, 24 января. Один человек пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном панельном доме в Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Инцидент произошел в пятницу в 04.50 по местному времени (02.50 по Москве) в городе Каменск-Уральский. Из дома эвакуированы 35 человек, угрозы разрушения здания нет, возгорания не произошло.

«В местную больницу была госпитализирована собственница помещения 1986 года рождения с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение», — цитирует Горелых ТАСС.

По его словам, произошло разрушение не несущей стены здания. Из дома эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. Сотрудники МЧС и полиции проводят тщательное обследование помещений, в здании перекрыт газ.

По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.