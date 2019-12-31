Следовавший из Новосибирска в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Новосибирск, 31 декабря. Пассажирский лайнер авиационного перевозчика «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Новосибирск — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе перевозчика.

По данным ТАСС, в ходе полета рейсом Новосибирск — Москва на борту сработала система оповещения о технической неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна (КВС) принял решение о вынужденной посадке в воздушной гавани «Кольцово».

Отмечается, что посадка прошла успешно, пассажиры на время ожидания запасного борта будут обеспечены всем необходимым.

Как сообщала «Газета.Ru», 28 декабря самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Симферополь, совершил вынужденную посадку в «Кольцово».