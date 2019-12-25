Девятиклассник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге из-за двойки

Екатеринбург, 25 декабря. Ученик девятого класса школы № 24 в Кировском районе Екатеринбурга напал на преподавателя с молотком.

Ученик подкараулил женщину утром возле дома и напал на нее. Женщина смогла оказать сопротивление и вызвала скорую. Ее доставили в больницу № 36. Состояние педагога оценивается как стабильное.

«Состояние учителя стабильное. Обстоятельства и причины инцидента уточняются. Разбирательство будет, естественно», ― сообщили в департаменте образования по региону в комментарии Е1.

Нападавшего задержали и доставили в полицию, он находится на допросе. Как сообщает telegram-канал Baza, причиной нападения стали плохие четвертные оценки по русскому языку и литературе. Преподаватель поставила ученику двойку за невыученный стих.

В Следственном комитете по региону сообщили, что материалы могут быть переданы из полиции для дальнейшей проверки. Правоохранители опросят пострадавшую и очевидцев.