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Работа сервисов аэропорта Екатеринбурга восстановлена

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Работа сервисов аэропорта Екатеринбурга восстановлена

Екатеринбург, 25 декабря. Часть сервисов екатеринбургской воздушной гавани «Кольцово» перестала работать по причине перебоев в Сети. Об этом рассказали в среду журналистам в пресс-службе авиационного узла.

Ранее местные СМИ сообщили, что в аэропорту не функционируют стойки регистрации и информационные табло.

По данным РИА Новости, в среду с 09.20 (07.20 по московскому времени) на территории воздушной гавани «Кольцово» были зафиксированы перебои в работе интернета.

«С 10.40 по местному времени работа сервисов восстановлена», — уточнили в аэропорту.

В настоящее время специалисты разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Источник: РИА Новости
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