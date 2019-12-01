Жильцов эвакуировали из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 декабря. Сегодня в Екатеринбурге в жилом многоэтажном доме №1 на улице Малышева произошел пожар. Огонь возник в подвальном помещении, где располагался «квест-рум», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Наблюдалось сильное задымление, пожарные приняли решение эвакуировать жильцов дома. В настоящее время известно, что возгорание удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

Напомним, накануне в Ярославле в жилом доме на улице Папанина произошел мощный хлопок газа. В результате ЧП пострадал 18-летний молодой человек.