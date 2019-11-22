Вооруженные грабители отобрали у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 ноября. Вооруженные грабители отобрали около 30 миллионов рублей у мужчины около аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в экстренных службах Свердловской области.

По данным источника, мужчина после нападения доставлен в больницу. Грабителей было трое.

«Они скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу», — рассказал сотрудник экстренных служб.

Как пишет URA.RU, машину нашли на восьмом километре дублера Сибирского тракта. По информации агентства, злоумышленники перемещались на ВАЗ 2110, однако очевидцы сообщили, что преступники скрылись с места нападения на внедорожнике.

Информацию о преступлении подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он рассказал, что на месте преступления сейчас работает следственно-оперативная группа. В Екатеринбурге вводился план «Перехват». Также Горелых сообщил, что преступники, возможно, использовали травматическое, а не огнестрельное оружие.

Представитель ГУ МВД региона добавил, что обнаруженный сожженным автомобиль с большой долей вероятности значится похищенным. Расследование инцидента находится на контроле руководства управления МВД по Екатеринбургу.

Отметим, что в апреле 2019 года на парковке «Кольцово» было совершено похожее нападение. Тогда грабители в масках отобрали 20 миллионов рублей у группы людей, передает телеканал «360».