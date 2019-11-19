ФСБ пресекла деятельность банды по сбыту наркотиков в Свердловской области

Екатеринбург, 19 ноября. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Свердловской области нашли и изъяли 10 килограммов синтетических наркотиков и пресекли деятельность межрегиональной преступной группы по сбыту запрещенных веществ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального ведомства.

По данным пресс-службы, ФСБ пресекла работу членов межрегиональной преступной группы при попытке сбыта крупной партии наркотических препаратов. Отмечается, что при обыске машины, в салоне которой наркокурьеры перевозили запрещенные средства, обнаружено и изъято 10 килограммов наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Накануне ФСБ пресекла деятельность наркотической лаборатории в Московской области.