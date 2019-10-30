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Члены Промышленного совета обсудили программы WorldSkills Hi-Tech для детей

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Члены Промышленного совета обсудили программы WorldSkills Hi-Tech для детей

Екатеринбург, 30 октября. Заседание Промышленного совета с участием представителей госкорпораций, членов правительства состоялось в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.

Участники встречи обсудили технологические тренды, обменялись опытом и презентовали новые проекты. Ключевой темой стало образование в рамках движения WorldSkills Juniors.

«Обучение по стандартам WorldSkills прошли более 9 тысяч детей до 16 лет, 171 ребенок в течение года перешел во взрослую категорию», — прокомментировал заместитель техдиректора по организации мероприятий WSI Олег Базер.

Он добавил, что во многих компаниях трудятся сотрудники разных возрастов. К примеру, в Ростехе работают четыре поколения специалистов. Поэтому очень важно растить новые профессиональные кадры.

Члены Промышленного совета обсудили программы WorldSkills Hi-Tech для детей

Базер отметил, что некоторые навыки дети могут получить во время летнего лагеря. Они проходят обучение, тренируют навык, а затем сдают экзамен.

«На базе «Орленка» сформирована модель профессионального развития ребенка. Опыт показывает, что со стороны части крупных компаний есть запрос на то, чтобы «брать под опеку» лучших детей», — отметил эксперт.

Директор развития персонала Роскосмоса Дмитрий Шишкин подтвердил, что госкорпорация действительно заинтересована в молодом поколении специалистов. Внедрение стандартов WorldSkills позволяет школьникам проявить себя с профессиональной точки зрения. Для детей создаются новые стандартные и новые профессиональные маршруты.

Во время заседания Промышленного совета был представлен проект «Билет в будущее», который помогает школьникам в профориентации. 

Напомним, что с 28 октября по 1 ноября в «Екатеринбург-Экспо» проходит VI Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech.

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