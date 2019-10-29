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Конкурс мастерства WorldSkills Hi-Tech — 2019 стартовал в Екатеринбурге

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Конкурс мастерства WorldSkills Hi-Tech — 2019 стартовал в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 октября. Лучшие представители рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности прилетели в Екатеринбург, где стартовали самые масштабные на территории РФ состязания профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech — 2019.

В нынешнем году в соревнованиях принимают участие 39 команд от ведущих государственных корпораций, впервые между собой смогут сразиться умельцы от 16 и до 49 лет, что сделает конкурсы мастерства интереснее и зрелищнее. Ранее возраст конкурсанта не превышал 28 лет.

Кроме того, в рамках соревнований пройдет открытый Евразийский чемпионат стран БРИКС в категории «Навыки будущего» — это полный блок подготовки квалифицированных работников для высокотехнологичного производства, машиностроения, транспорта, медицинской и агропромышленной отраслей, а также искусства и дизайна.

Состязания проходят при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Источник: WorldSkills.ru
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