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Двоих рабочих завалило грунтом в Екатеринбурге

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Двоих рабочих завалило грунтом в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 октября. Двое сотрудников коммунальной службы попали под обрушение грунта при проведении земляных работ в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья», — говорится в сообщении.

В аварийно-спасательных работах участвуют семь единиц техники и 29 человек. Спасатели применяют шанцевый инструмент.

Накануне, около двух часов ночи по московскому времени (около шести часов по местному времени), произошла трагедия в Красноярском крае . В районе поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели.

По последним данным, в результате случившегося погибли 15 человек, Федеральное агентство новостей опубликовало список жертв ЧС. Стало известно, что поиски людей на месте прорыва дамбы приостановлены

Появилось видео работы спасателей на месте прорыва дамбы. На кадрах видно, как сотрудники российского ведомства грузят в вертолет необходимые вещи и оборудование для работы на месте происшествия. Дальше уже показана работа специалистов на месте, где произошел прорыв сооружения.

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Источник: Главное управление МЧС Россиипо Свердловской области
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