СК РФ показал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 октября. Региональное управление СК РФ опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга.

Напомним, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала еще на прошлой неделе, молодая женщина хотела продать свой автомобиль, чтобы погасить часть ипотечного кредита. Девушка перестала выходить на связь 10 октября.

Позднее следователи нашли машину со следами крови в Челябинске, затем в столице Свердловской области в канализационном коллекторе было найдено тело убитой жительницы Екатеринбурга.

В понедельник правоохранители задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в совершении преступления. Скоро им предъявят обвинения по статьям «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой», сообщает RT.