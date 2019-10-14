Следователи нашли кровь в машине пропавшей в Екатеринбурге молодой матери

Москва, 14 октября. В Audi пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной обнаружили замытые пятна крови. Об этом рассказали источники.

Отмечается, что эксперты, приехавшие из Челябинска, сообщили, что весь салон автомобиля в крови. При этом пятна замыты, их можно увидеть только с помощью приборов. Как пишет издание E1.ru, эту информацию подтвердил еще один источник в правоохранительных органах. Принадлежит ли найденная кровь пропавшей, пока неизвестно.

Напомним, в четверг в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина. Она отправилась показывать потенциальным покупателям свой автомобиль. Встреча должна была состояться в районе «Уралмаша». С тех пор женщину никто не видел. Возбуждено дело по статье «Убийство».

Напомним, в Саратове 9 октября пропала девочка. В ее поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поискового отряда «Лиза.Алерт», местные жители. Ребенок был найден мертвым в гаражах в районе Сельхозинститута в 70 метрах от своего дома.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки Михаила Т. 1984 года рождения. Мужчина признал совершение преступления. По его словам, он думал, что семья девочки является владельцем гаража, которым он незаконно завладел.

13 октября девочку похоронили, сотни человек пришли проститься с убитой.