Екатеринбург, 14 октября. Екатеринбургский избирком обработал около 50% опросных листов с мнениями о месте строительства храма святой Екатерины. Об этом рассказал глава комиссии Вадим Антошин.

По его словам, 59% высказались за площадку напротив городского парка. В воскресенье жители Екатеринбурга высказали свое мнение по поводу возведения храма святой Екатерины. В опросный лист были включены две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге обработали 50% опросных листов о месте строительства храма. По данным местного избиркома, проголосовали 97,5 тысячи человек. Как пишет РИА Новости, сейчас комиссия проанализировала 46–47 тысяч опросных листов. Согласно этим протоколам, за площадку по улице Горького, 17 проголосовали 59,35% человек, за площадку за Макаровским мостом — 37,63%.

Напомним, что весной в Екатеринбурге прошли несогласованные акции, связанные со строительством храма. Президент России Владимир Путин обратил внимание на эту ситуацию. 16 мая глава государства заявил, что нужно провести опрос о месте строительства храма.

Результаты голосования обнародуют 14 октября. Церковь появится к 2023 году в честь 300-летия Екатеринбурга.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских объяснил, как строительство нового храма поможет благоустройству Екатеринбурга. Парламентарий рассказал, что лично принял участие в голосовании. По его словам, он поддержал площадку у Макаровского моста. Альшевских рассказал, что возле Макаровского моста расположен участок с большим количество ветхого жилья. Эту территорию несколько раз пытались привести в порядок, однако аварийные строения по-прежнему не снесли. По словам депутата, на участке стоят около десяти двухэтажных бараков.