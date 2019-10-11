Кувайшев пригласил жителей Екатеринбурга на опрос о строительстве храма

Екатеринбург, 11 октября. Вопросы строительства в Екатеринбурге должны обсуждаться с жителями города, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом он написал в Instagram перед опросом о месте возведения храма Святой Екатерины.

13 октября в Екатеринбурге состоится голосование на 51-м участке. Опрос признают состоявшимся, если явка составит не менее 1% от общего числа избирателей.

Власти включили две площадки в опросный лист по строительству: на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом, на проведение опроса выделено 6 млн рублей из бюджета Екатеринбурга.

«Я убежден, что вопросы застройки Екатеринбурга должны обсуждаться публично, чтобы каждый житель мог высказать свое мнение», — написал Куйвашев.

Он попросил горожан прийти на участки и сделать свой выбор.

Напомним, что весной в Екатеринбурге прошли несогласованные акции, связанные со строительством храма. Президент России Владимир Путин обратил внимание на эту ситуацию. 16 мая глава государства заявил, что нужно провести опрос о месте строительства храма.

Результаты голосования обнародуют 14 октября. Церковь появится к 2023 году в честь 300-летия Екатеринбурга.