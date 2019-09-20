Омбудсмен отреагировал на инцидент с детьми, получишими ожоги в Турции

Екатеринбург, 20 сентября. Двух детей, получивших ожоги кипящим маслом на отдыхе в Турции, готовы принять екатеринбургские больницы, сообщил детский омбудсмен в Свердовской области Игорь Мороков.

Дети 3,5 лет и 10 лет из Екатеринбурга во время ужина в отеле получили ожоги маслом. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги 27% тела и 16% тела.

Сейчас несовершеннолетние туристы находятся в турецкой больнице.

«Все сделано в соответствии с требованиями и интересами детей, поэтому нашего вмешательства или еще чьего-то не требуется», — прокомментировал омбудсмен, его цитирует РИА Новости.

Мороков добавил, что у родителей пострадавших детей вопросов нет. Когда семья вернется в Екатеринбург, местные медики окажут необходимую помощь. Ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в одном из турецких отелей в начале сентября утонула пятилетняя девочка из Архангельской области. Она находилась на отдыхе вместе с мамой.