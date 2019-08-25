Поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину в Екатеринбурге

Екатеринбург, 25 августа. Поезд, следовавший из Нижневартовска в Пензу, сбил пенсионерку в Екатеринбурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне на улице Первомайской. Поезд №101 сбил 94-летнюю женщину, она скончалась от полученных травм на месте происшествия, пишет Ura.ru.

Прибывшие на место ЧП медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшей. В полицию об инциденте сообщила кассир станции «Первомайская».

Ранее сообщалось, что в середине июля в Москве электропоезд сбил двух человек.