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Поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину в Екатеринбурге

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Поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину в Екатеринбурге

Екатеринбург, 25 августа. Поезд, следовавший из Нижневартовска в Пензу, сбил пенсионерку в Екатеринбурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне на улице Первомайской. Поезд №101 сбил 94-летнюю женщину, она скончалась от полученных травм на месте происшествия, пишет Ura.ru.

Прибывшие на место ЧП медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшей. В полицию об инциденте сообщила кассир станции «Первомайская». 

Ранее сообщалось, что в середине июля в Москве электропоезд сбил двух человек.

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