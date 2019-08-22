Неизвестные избили актеров «Коляда-театра» в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 августа. Неизвестные злоумышленники напали на актеров «Коляда-театра» Тараса Поддубного и Мурада Хабимлекова в Екатеринбурге.

По словам актера Поддубного, молодые люди, личность которых к настоящему моменту не установлена, подошли к работникам театра около 22.00 в среду. Об этом пишет ТАСС.

«Толпа молодых людей подошла к нам, возникла потасовка. Нас было пять человек, их — в два раза больше», — подчеркнул актер.

По его словам, молодые люди были настроены агрессивно, некоторые из них были в невменяемом состоянии. Поддубный и Хабимлеков получили травмы. После потасовки злоумышленники скрылись.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что заявление о нападении поступило. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лица, которые причастны к инциденту.