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Беременная женщина на Урале едва не провалилась под пол в туалете

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Беременная женщина на Урале едва не провалилась под пол в туалете

Екатеринбург, 20 августа. Беременная женщина едва не провалилась под пол в собственном туалете. Инцидент произошел в городе Тавда Свердловской области.

Дом на Горьковской улице был построен в 1963 году. Капитальный ремонт здания запланирован на 2024-2026 годы. Жители опасаются, что строение не выстоит.

По словам хозяйки квартиры Инессы М, под ней провалился унитаз.

«Успела отскочить, а унитаз провалился под пол. Сейчас муж его оттуда вытащил и поставил на доску», — рассказала женщина, ее слова приводит Ura.ru.

Инесса связалась с управляющей компанией, но ее соединили с мастером. По словам сотрудника УК, если квартира находится в собственности, то все проблемы придется решать собственнику.

Она добавила, что вместе с супругом они уже купили брусья для ремонта пола. Комментариев от управляющей компании пока нет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске семилетний мальчик провалился в коллектор с горячей водой. По предварительной информации, управляющая компания не проконтролировала наличие люка.

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