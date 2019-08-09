Москва, 9 августа. Пилотный проект по сбору и экологичной переработке устаревшей электроники стартует в Екатеринбурге 9 августа. Его запускают «Российский экологический оператор» и «Дом.ru».

Старую технику начнут собирать для экологичной утилизации в Екатеринбурге. Как рассказали организаторы, любой человек может сдать на утилизацию ненужные ТВ-приставки, Wi-Fi-роутеры и другую технику. Вместо этого он получает скидки, к примеру, купон на покупку нового роутера по специальной цене. Как передает телеканал «360», кроме приобретения техники по акции, компания бесплатно установит и настроит устройство.

В свою очередь, «Российский экологический оператор» будет отвечать за доставку устаревшей техники на один из крупнейших заводов по переработке электронных отходов «Экополис». Заместитель генерального директора ППК РЭО Вячеслав Духин уточнил, что таким образом организаторы акции хотят привлечь внимание общественности к вопросам грамотной утилизации твердых цифровых отходов. Они хотят «донести идею значимости вклада каждого человека в экологическое благополучие семьи».

Ранее сообщалось, что McDonald’s поддержит правительство Великобритании, чтобы помочь экологии. Власти Великобритании сделали заявление о намерении запретить к распространению пластиковые соломинки и палочки для перемешивания напитков, а также ватные палочки для ушей. Решение спровоцировано стремлением бороться с загрязнением окружающей среды и сократить использование пластика в стране.

Эксперимент по отказу от пластиковых соломинок пройдет в заведениях сети McDonald’s в Великобритании, Ирландии, Франции, Норвегии и США. Глава британского и ирландского подразделений сети Пол Помрой сообщил, что он и его команда рады принять участие в стремлении помочь экологии.

План правительства Великобритании по отказу от пластиковых изделий рассчитан на 25 лет. Проекту предстоит пройти процедуру общественного одобрения, однако многие компании уже согласились принять участие в эксперименте.

По данным правительства, на территории Великобритании выбрасывают около 8,5 миллиарда пластиковых соломинок в год. Мусор наносит урон здоровью и безопасности морских и океанических животных в среде их обитания.