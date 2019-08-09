Власти Екатеринбурга хотят возвести спорткомплекс возле Мемориала памяти

Жители Екатеринбурга бьют тревогу — в планах у местных властей построить на территории, примыкающей к Мемориалу памяти жертв политических репрессий, международный биатлонный комплекс. Неравнодушные горожане и специалисты указывают, что земля грядущей стройки хранит в себе тела тысяч человек, но чиновники разводят руками: доказательств опасений жителей города нет, значит, нет причин не строить комплекс.

Федеральное агентство новостей решило разобраться в сложившейся конфликтной ситуации и выяснить, насколько целесообразно строить спорткомплекс вблизи Мемориала.

В советские годы Екатеринбург, он же бывший Свердловск, считался не только центром Урала, но и основным местом, где вершились человеческие судьбы. В память о тех страшных страницах истории на 12-м километре Московского тракта был возведен Мемориал памяти жертв политических репрессий, где на плитах высечены имена 20 тысяч расстрелянных людей — жертв политического террора 1930–1950-х годов, тайно захороненных в районе бывшего полигона НКВД и, возможно, в его окрестностях.

Однако в XXI веке уральские чиновники, особо не разобравшись в положении дел, решили возвести в 776 метрах от мемориального комплекса практически развлекательный центр — международный многофункциональный биатлонный комплекс. Предполагается, что, помимо крупного спортивного сооружения, на территории площадью 515,2 кв. м. появятся: общественно-деловая зона местного значения, зоны крупных торговых центров, оптовой торговли, рынка и складских объектов. Это решение возмутило неравнодушных жителей, поскольку до сих пор точно не установлены границы захоронений, а значит, нет никаких гарантий, что спортивные сооружения и сопутствующая инфраструктура не затронут мест этих захоронений.

«Статус мемориального комплекса должен быть официально определен, а это возможно только через полное исследование этого места, — пояснила свое негодование секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге Татьяна Знак. — Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий декларирует археологические и научно-исследовательские работы по выявлению мест массовых захоронений жертв политических репрессий. Это — очень важная часть государственной политики. Мы думаем, что это важно не только для государства в целом, но и для родственников жертв, для каждого из нас».

Как пояснили ФАН в правительстве Свердловской области, с целью координации строительства в Екатеринбурге многофункционального биатлонного комплекса создана рабочая группа, одной из основных задач которой является взаимодействие исполнительных органов государственной власти региона с общественными организациями и объединениями, а также выработка согласованных решений по всем вопросам, касающимся создания объекта.

«С целью исключения возникновения конфликтных ситуаций, в том числе связанных с выявлением возможных неизвестных захоронений жертв массовых репрессий, на заседания рабочей группы, касающиеся вопросов исследований земельного участка, где планируется возвести биатлонный комплекс, будут приглашены представители Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий», — пояснил агентству представитель администрации.

Он отметил, что организацией, ответственной за реализацию мероприятий по созданию и дальнейшему функционированию объекта биатлонного комплекса, назначен Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области.

«Учитывая мнение участников общественных обсуждений, организованных комитетом по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга по вопросу проведенной экологами оценки воздействия строительства на окружающую среду, центром были сделаны запросы в Управление архивами Свердловской области, администрацию Екатеринбурга, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Областной центр недвижимости (БТИ Свердловской области), — говорится в ответе администрации региона. — Из полученных ответов следует, что информация, а также документы и материалы, содержащие сведения о конкретных местах захоронений жертв массовых репрессий на данной территории, отсутствуют».

Помимо этого, ФАН выяснило, что в настоящий момент Центром спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области осуществляется комплексное обследование территории, на которой планируется размещение объекта. В частности, закончены экологические исследования и экспертизы, выполняются научно-исследовательские археологические работы.

«Таким образом, при реализации мероприятий по созданию объекта будет обеспечено проведение всех необходимых исследований и экспертиз в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, результаты которых рассмотрит рабочая группа и проинформирует общественность, — резюмировали в администрации Свердловской области. — Отметим, данный земельный участок находится на достаточном удалении от мемориального комплекса и расположен вне зоны охраны и защиты зон объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В начале августа состоялось первое заседание рабочей группы по координации мероприятий, направленных на создание и организацию работы многофункционального биатлонного комплекса под председательством вице-губернатора Сергея Бидонько. Как стало известно ФАН, в работе группы приняли участие: вице-президент «Союза биатлонистов России» Сергей Чепиков, заслуженный тренер РФ, мастер спорта по биатлону Александр Растопин, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, замдиректора «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» Юрий Леонов, заслуженный мастер спорта РФ по биатлону Антон Шипулин, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. От общественности, обеспокоенной перспективой строительства биатлонного комплекса в районе бывшего полигона НКВД, в заседании участвовали председатель Ассоциации жертв политических репрессий Виктор Черкасов, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и председатель Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге Антон Мосин.

«Когда мне было предоставлено слово, я обратил внимание присутствующих на то, что получение в распоряжение рабочей группы планов захоронений позволило бы существенно сократить время обследования места строительства биатлонного комплекса и сэкономить отпускаемые на это средства, и предложил не ослаблять усилия в поисках этих документов, терпеливо разъясняя их обладателям огромное значение этих данных для реализации задуманного проекта, — написал после заседания на своей официальной странице в одной из социальных сетей Мосин. — Бидонько заверил присутствующих: строительные работы не будут начаты до тех пор, пока не будет полной уверенности в том, что они не затрагивают захоронений жертв репрессий. А если такие захоронения будут обнаружены, то после эксгумации их перезахоронят по-человечески в другом месте, со всеми необходимыми почестями и обрядами, и только после этого на пространстве начнутся строительные работы. В случае необходимости сроки работ будут продлены, а необходимые для этого дополнительные средства обеспечены».

Однако в распоряжении ФАН есть ответ АО «УралТисиз» (предприятие занимается инженерными изысканиями, обследованиями грунтов и фундаментов, лабораторными исследованиями, предоставляет метрологические услуги для строительства. — Прим. ФАН) на запрос заместителя директора по вопросам развития спортивной инфраструктуры ГАЦ СО «ЦСП» Леонова. Как следует из официального письма, в 90-е годы компания проводила исследования по уточнению границ захоронения, а также мероприятия в зоне, примыкающей к спорному участку.

«Запрашиваемые вами сведения составляют государственную тайну. В связи с истечением срока действия лицензии ФСБ России на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, АО «УралТисиз» не оказывает услуг и работ в области защиты государственной тайны при использовании картографических материалов. Все документы, составляющие государственную тайну, полученные обществом в процессе выполнения работ, связанные с использованием указанных сведений, были уничтожены при ликвидации режимно-секретного подразделения общества», — говорится в официальном ответе генерального директора АО «УралТисиз» Сергея Кузнецова.

К слову, информация о наличии каких-либо захоронений на территории будущей стройки спорткомплекса также отсутствует в Управлении архивами Свердловской области. Согласно официальному ответу на запрос замминистра физической культуры и спорта Андрея Зяблицева, ведомство посоветовало обратиться в ФСБ.